Автоюрист ответил, как избежать доплат, аннуляции при покупке авто из-за границы

Владельцы автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, столкнулись с требованиями Федеральной таможенной службы (ФТС) о доплате сотен тысяч рублей, а в худшем случае — с аннулированием электронного паспорта и регистрацией в ГИБДД. Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что проблемы возникают из-за занижения реальной стоимости автомобилей в инвойсах (счетах на оплату) и недоплаты утилизационного сбора, сообщает «Вечерняя Москва».

ФТС выявляет случаи, когда граждане, ввозящие автомобили якобы для личного пользования, на самом деле занимаются их перепродажей, но при этом уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке для физических лиц, а не по более высокой ставке для предпринимателей. Кроме того, ФТС обнаруживает занижение стоимости автомобилей в инвойсах, особенно тех, которые ввозились через Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в частности, из Кыргызстана.

Ведомство предупреждало, что будет сравнивать фактическую цену автомобиля на момент покупки с ценой, указанной в инвойсе. При выявлении разницы ФТС требует доплаты таможенных пошлин, сборов и штрафных санкций за несвоевременную оплату. В случае отказа добровольно оплатить требуемую сумму, ФТС обращается в суд.

Эти ситуации создают серьезные проблемы для добросовестных покупателей. Многие граждане ввозили автомобили для перепродажи, и все требования предъявляются к ним, но страдает и конечный покупатель, который мог не знать о заниженных платежах. Если доплаты не будут произведены, ФТС может аннулировать электронный паспорт транспортного средства, после чего ГИБДД прекратит регистрацию автомобиля.

«Поэтому в случае управления таким автомобилем водитель может лишиться водительских прав или столкнуться с иными жесткими санкциями», — предупредил эксперт.

Чтобы избежать проблем, Воропаев рекомендовал при покупке автомобиля из-за рубежа запрашивать полный пакет документов, включая инвойс, и сравнивать указанную в нем стоимость с рыночной ценой на момент покупки.