Автоинспекторы округа провели профмероприятие «Мотодвижение без нарушения»

сегодня в 17:13

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями двухколесных транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа

Автоинспекторы акцентировали внимание на важности использования защитной экипировки и мотошлемов. Эти меры предосторожности могут существенно снизить риск травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, сотрудники ГИБДД раздавали водителям тематические листовки с информацией о безопасном вождении мотоцикла. Также автовладельцам вручали световозвращающие подвески «Мир. Труд. Май», посвящённые Первомаю.

Госавтоинспекция напоминает владельцам мототранспорта о необходимости иметь водительское удостоверение соответствующей категории и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.