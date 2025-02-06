Автогонщики высоко оценили российское моторное масло

Организатор чемпионата России в категории «Формула 4» — Академия СМП поблагодарил производителя российского моторного масла «Газпромнефть — смазочные материалы» за вклад в развитие автоспорта. Это признание стало результатом успешных испытаний моторного масла во время тренировочных сборов по кольцевым гонкам.

Продукция компании регулярно проходит сложные тест-драйвы, включая гонки на выносливость и скорость.

«В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации. Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей», — отметил генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Моторные масла компании отличаются «умной формулой», которая делает их универсальными для использования как в дизельных, так и в бензиновых двигателях гоночных машин и современных легковых автомобилей. Эти смазочные материалы эффективно снижают трение, защищают двигатель от износа и предотвращают перегрев узлов даже в условиях экстремальных нагрузок. Уникальные рецептуры разработаны с использованием «Алхимика» — цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.

«Эксплуатационные испытания масел G-Energy Racing 10W-60, проведенные в рамках учебно-тренировочных сборов, в очередной раз доказали высокий уровень качества и подтвердили уникальные свойства продукции, производимой компанией „Газпромнефть-СМ“», — подчеркнул генеральный директор академии СМП Сергей Сироткин.