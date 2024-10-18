Автоэксперты перечислили неприятные последствия жары для машины

В большинстве регионов одной из основных проблем для автомобиля является высокая температура воздуха. Последствия могут быть разные: жара может привести к перегреву двигателя, особенно если система охлаждения не была подготовлена к сезону и работала не на должном уровне, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито» и экосистемы автомобилистов «Мир LECAR».

Из менее очевидных температурных проблем — горячий асфальт, который увеличивает износ шин. В особо экстремальных случаях можно ждать даже деформацию и повреждения шин, особенно при высоких скоростях, отметили специалисты.

Длительное воздействие солнечных лучей ведет к выцветанию краски и разрушению пластиковых элементов экстерьера и интерьера автомобиля. Внутри салона температура может подниматься до опасных уровней, что влияет на состояние обивки, приборной панели и других компонентов. Пыль и песок, особенно на южных дорогах, могут ускорить износ фильтров и повреждение лакокрасочного покрытия.

По словам экспертов, лето часто ассоциируется с дальними поездками. А это — увеличенные пробеги и, соответственно, ускоренный износ всех систем автомобиля. Особенно, если говорить про компоненты тормозной системы — колодки и диски.



Городская эксплуатация тоже не осталась незамеченной для машины: частые остановки и трогания в пробках греют тормоза и коробку передач, а впоследствии могут приводить и к преждевременному выхода из строя перечисленных компонентов.