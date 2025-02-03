Автоэксперт рассказал, насколько подорожает техосмотр в 2025 году

Эксперт автомобильной индустрии Евгений Ладушкин рассказал о грядущем повышении цен на техобслуживание автомобилей (ТО) в России и о том, по чьим кошелькам это ударит в первую очередь, сообщает АБН24 .

В целом по России повышение стоимости ТО составит 65%, при этом станции техобслуживания будут стремиться указать максимально возможные цены, установленные в конкретном регионе. В Санкт-Петербурге расходы автовладельцев на эту услугу увеличатся примерно на 100 рублей — до 1800. То есть цены вырастут всего на 7-8%, пояснил специалист.

Как отметил эксперт, больше всего придется переплачивать владельцам автотранспортных и логистических компаний с большим парком, ведь техосмотр для коммерческого транспорта является обязательной процедурой, которую нужно проходить регулярно в зависимости от сферы деятельности. Итак, чем больше автомобилей — тем дороже обойдется ТО.

По мнению Ладушкина, сама процедура ТО отнюдь не гарантирует безопасности на дороге, так как она занимает всего 30-40 минут, а за это время невозможно полностью проверить авто, более того, проверяется лишь состояние ТС на данный конкретный момент времени.