Автоэксперт рассказал, как выбрать перчатки для вождения зимой

Автоэксперт Ладушкин: лучше избегать варежек и слишком плотных перчаток при езде

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал, как правильно выбирать перчатки для вождения зимой, если в автомобиле отсутствует обогрев руля, сообщает RT .

Ладушкин отметил, что зимой водителям без обогрева руля часто приходится начинать движение в перчатках.

«В целом в управлении автомобилем в перчатках нет ничего плохого. Главное, чтобы они позволяли водителю крепко держать руль, не скользили и не доставляли неудобств», — пояснил Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что не рекомендуется использовать варежки за рулем, так как в них сложно удержать руль в нештатной ситуации. Кроме того, очень плотные зимние перчатки могут затруднять переключение режимов климата, включение аварийной сигнализации или управление поворотниками.

Ладушкин посоветовал учитывать эти нюансы при выборе перчаток для вождения зимой.

