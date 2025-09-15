Автоэксперт рассказал, как будет работать новая система фиксации наличия ОСАГО

С 1 ноября дорожные камеры начнут автоматически выявлять автомобили без полиса ОСАГО. Владелец транспортного средства получит штраф, если страховка отсутствует, сообщает «Вечерняя Москва» .

С 1 ноября в России дорожные камеры будут автоматически фиксировать автомобили, передвигающиеся без полиса ОСАГО. Нововведение направлено на снижение нагрузки на инспекторов ГИБДД и уменьшение числа нарушений, отметил автоэксперт Андрей Бундин.

По словам специалиста, камеры будут сканировать номер автомобиля и сверять его с базой данных по ОСАГО. Если страховка отсутствует, владельцу машины придет штраф. При этом камеры не определяют, кто находится за рулем, а фиксируют только сам автомобиль. Бундин уточнил, что ответственность несет именно владелец транспортного средства.

Согласно статье 12.37 КоАП, штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей при первом нарушении. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до 3–5 тыс. рублей.

Если штраф был выписан ошибочно, его можно оспорить в автоматическом режиме. Для этого необходимо подать электронную претензию с приложением действующего полиса ОСАГО или обратиться лично в МАДИ, пояснил эксперт.

Ранее обсуждалась возможность введения повышающего коэффициента по ОСАГО для автомобилей старше 30 лет, чтобы стимулировать обновление автопарка.