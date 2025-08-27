Автоэксперт рассказал, что об удешевлении иномарок на вторичном рынке
Фото - © Фотобанк Лори
Глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, что цены на подержанные автомобили иностранных марок в России снизились за первые семь месяцев 2025 года, тогда как стоимость старых моделей Lada продолжает расти, сообщает «Царьград».
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что после длительного периода роста цены на подержанные автомобили начали снижаться. Наиболее заметное удешевление зафиксировано у популярных иностранных моделей.
Так, средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом снизилась на 3–8% с начала 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается у Ford Focus, где падение цен составило от 5 до 11%. При этом автомобили в возрасте 6–9 лет лучше сохраняют свою стоимость.
В отличие от иномарок, российские автомобили демонстрируют обратную динамику. Цены на классические модели Lada, такие как «семерка», «пятерка», а также переднеприводные автомобили 1990-х и 2000-х годов (2108, 2109, 2110, «Приора»), остаются стабильными или даже растут. Особенно это заметно среди машин в возрасте 13–19 лет: в сегменте до 300 тысяч рублей они подорожали примерно на 15% с начала года.
Эксперты подчеркнули, что около 40% сделок на вторичном рынке приходится на автомобили дешевле 500 тысяч рублей, значительную часть которых составляют старые Lada. Высокий спрос на эти машины объясняется доступностью обслуживания и ремонта.
В целом средневзвешенная цена на вторичном рынке автомобилей в 2025 году снизилась на 2%.