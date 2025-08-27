Автоэксперт рассказал, что об удешевлении иномарок на вторичном рынке

Глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, что цены на подержанные автомобили иностранных марок в России снизились за первые семь месяцев 2025 года, тогда как стоимость старых моделей Lada продолжает расти, сообщает «Царьград» .

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что после длительного периода роста цены на подержанные автомобили начали снижаться. Наиболее заметное удешевление зафиксировано у популярных иностранных моделей.

Так, средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом снизилась на 3–8% с начала 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается у Ford Focus, где падение цен составило от 5 до 11%. При этом автомобили в возрасте 6–9 лет лучше сохраняют свою стоимость.

В отличие от иномарок, российские автомобили демонстрируют обратную динамику. Цены на классические модели Lada, такие как «семерка», «пятерка», а также переднеприводные автомобили 1990-х и 2000-х годов (2108, 2109, 2110, «Приора»), остаются стабильными или даже растут. Особенно это заметно среди машин в возрасте 13–19 лет: в сегменте до 300 тысяч рублей они подорожали примерно на 15% с начала года.

Эксперты подчеркнули, что около 40% сделок на вторичном рынке приходится на автомобили дешевле 500 тысяч рублей, значительную часть которых составляют старые Lada. Высокий спрос на эти машины объясняется доступностью обслуживания и ремонта.

В целом средневзвешенная цена на вторичном рынке автомобилей в 2025 году снизилась на 2%.