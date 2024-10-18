Автоэксперт раскритиковал инициативу выдавать права с 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров направил обращение к главе ГИБДД Михаилу Черникову с инициативой уменьшить минимальный возраст, разрешающий вождение легкового автомобиля или мотоцикла, с 18 до 16-17 лет. Автоэксперт Владимир Сажин жестко раскритиковал данную инициативу, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Чем вызвано желание выпустить на дорогу неокрепшие умы и не сформированные личности — мне непонятно. Для самопиара есть более эффективные способы», — отметил эксперт.

Сажин отметил, что данное предложение неоднократно выносилось на обсуждения в профессиональном сообществе, и было принято решение, что выдавать права с 16 лет категорически нельзя. Он подчеркнул, что к западному опыту нужно относиться очень осторожно.

По мнению автоэксперта, создание современного технопарка с автодромом, где молодежь могла бы бесплатно осваивать правила дорожного движения, знакомиться с устройством транспортных средств и развивать навыки безопасного вождения, оказало бы намного более положительный эффект. Однако для реализации этого проекта потребуется время и финансовые инвестиции, заключил Сажин.