Автоэксперт предупредил об опасности обливания заснеженного автомобиля кипятком

Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков рассказал, что обливание заснеженного автомобиля кипятком может привести к повреждению лакокрасочного покрытия и стекол, а также образованию ледяной корки.

Он объяснил, что попытки очистить автомобиль от снега с помощью кипятка или горячей воды могут привести к серьезным повреждениям. Резкий перепад температур почти всегда вызывает растрескивание и отслаивание лака.

«А при попадании кипятка на холодное стекло оно с высокой вероятностью даст трещину или даже разобьется. Но и это еще не все — хуже всего, когда эта вода не успевает стечь и моментально застывает, образуя на кузове и стеклах плотную, монолитную ледяную корку, справиться с которой будет в разы сложнее, чем с обычным снегом», — отметил Коротков в эфире радио Sputnik.

Эксперт предупредил, что неочищенный снег на крыше автомобиля может привести к образованию ледяной корки из-за чередования оттаивания и замерзания. Вода проникает в микротрещины лака и расширяет их, что со временем вызывает коррозию и разрушение покрытия.

Еще Коротков добавил, что толстый слой влажного снега не способен продавить крышу современных седанов и кроссоверов, поэтому для этих автомобилей подобная ситуация не критична.

