Автоэксперт посоветовал, на какую резину лучше перейти весной

Сейчас лучше брать шины известных брендов, выпускаемых на российских автозаводах, это лучшее решение на данный момент, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«У нас достаточно хорошие шины выпускаются на заводах Pirelli, Hankook — это бывшая Nokian, опять же, Kama — это наш отечественный бренд. У них сейчас, например, есть линейка Viatti, которая выпускается на нашем заводе. То есть у нас, например, по популярным размерам для легковушек и начальных версий кроссоверов резины выпускается достаточно», — сказал Баканов.

Он отметил, что российский рынок пока предложить не может шины для премиальных внедорожников и седанов в размерах 18, 19, 20 дюймов и выше.

«Вот это у нас пока не производится, и с этим есть определенные сложности. Тут надо думать. А вот для массового сегмента проблем нет. Ну, это уже прекрасно», — рассказал автоэксперт.

Баканов также уточнил, что стоимость услуг на шиномонтаж повысилась давно.

«Она стала ощутимо повышаться, но, тем не менее, это не что-то, что произошло именно этой весной. Поэтому сейчас какого-то значительного повышения нет, ну, может быть, в пределах 100–200, максимум 300–500 рублей. В целом пока какого-то серьезного повышения сейчас не наблюдается», — поделился эксперт.