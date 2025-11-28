Автоэксперт Попов рассказал об опасности фейерверков для автомобилей во дворах

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов сообщил, что фейерверки и петарды представляют опасность для автомобилей, припаркованных во дворах, поскольку могут повредить лакокрасочное покрытие, сообщает RT .

Попов рассказал, что запуск фейерверков и петард во дворах может нанести вред автомобилям. По его словам, высокая температура при сгорании пиротехники способна повредить лакокрасочное покрытие машины.

«Фейерверки и петарды, конечно, опасны для автомобиля. Это высокая температура. И даже если в фейерверке „холодный огонь“ — магниевый, то все равно в точке горения температура есть», — пояснил Попов.

Эксперт отметил, что даже при отсутствии видимых повреждений на поверхности автомобиля могут появиться микротрещины, которые впитывают влагу и приводят к коррозии.

Попов добавил, что эффективных способов полностью защитить автомобиль от воздействия фейерверков нет.

«Всякие восковые покрытия и прочее — они не защищают от этого. Можно, конечно, обклеивать машину пленкой, но это жутко дорогая история», — заключил он.

