Автоэксперт Попов призвал водителей учитывать погоду при выборе скорости

По словам Попова, в переходный период потепления чередуются с похолоданиями. Поэтому машины с летними шинами могут оказаться на холодной дороге, а с зимними — на теплой. Последняя ситуация также негативно влияет на движение.

Эксперт напомнил: правила дорожного движения требуют выбирать скорость не только с учетом ограничений, но и исходя из технического состояния автомобиля и метеорологических условий. Именно нарушения правил он назвал причиной массовых аварий при смене погоды.

«В этот момент и происходит то, что в народе называют днем жестянщика (дни массовых ДТП из-за смены погодных условий. — RT). Но на самом деле причиной здесь являются нарушения ПДД», — отметил он.

Попов также посоветовал по возможности отложить поездку после утренних заморозков, пока асфальт и колеса не прогреются. Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин напомнил, что запасное колесо тоже нужно менять на зимнее по погоде.

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