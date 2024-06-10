Автоэксперт Попов предложил альтернативу наказанию за опасную езду

Эффективно бороться с автомобильными хулиганами помогут наказания не за опасную езду, а за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Об этом ранее сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

«Если мы хотим эффективно бороться с автомобильными хулиганами, то нужно ужесточать наказания именно за рецидив нарушения. Мало кто знает, что автонарушитель считается подвергнутым административному наказанию в течение года с момента составления на него протокола и назначения наказания в виде штрафа. Если за это время он совершил точно такое же нарушение, то это рецидив», – отметил Попов.

Автоэксперт предложил ужесточить наказания вплоть до лишения водительских прав на определенный период за многократное нарушение существующих правил дорожного движения, например, за частый проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу или превышение установленной скорости движения.

«Это даст хороший эффект, а 3-5 тысяч рублей штрафа за опасную езду не сделают водителей более дисциплинированными и не принесут больших доходов в федеральный бюджет, поскольку случаи привлечения к ответственности по этой статье будут носить единичный характер», – подчеркнул Попов.