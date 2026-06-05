Автоэксперт Попов назвал причины проверить сход-развал

Поводом для диагностики могут стать удар по подвеске или попадание в яму. По словам Попова, откладывать проверку в таких случаях не стоит.

«Основные симптомы того, что развал-сходимость порушены — это нетипичный износ поверхности колеса, а также уводы, невозвращение руля в прямое положение», — сказал эксперт.

Специалист добавил, что на проблему также могут указывать слишком высокая чувствительность руля или, наоборот, тяжелое вращение. При маленьком угле сходимости машина резко реагирует даже на небольшой поворот руля, при большом — рулить становится тяжелее.

Попов уточнил, что увод руля и автомобиля иногда связан с разным давлением в колесах.

«Так или иначе, если водитель попал в яму, был серьезный удар по подвеске — это основание для проверки, не дожидаясь износа колеса», — подытожил он.

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