Автоэксперт Попов: китайские автомобили подорожают на 25% к концу года

Китайские автомобили подорожают в России к концу года на 25% относительно весны, когда было принято решение о повышении утилизационного сбора, сообщил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что автодилеры в РФ с сентября будут вынуждены повысить цены на китайские машины на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между РФ и КНР. Переводы между двумя странами идут 2 месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.

«Несмотря на повышение ключевой ставки, снижение продаж на автомобильном рынке пока не наблюдается. Продажи автомобилей сейчас подпитываются тем, что люди покупают их, чтобы использовать для заработка: работать курьером, таксистом и т. д. Но нужно понимать, что дилеры осуществляют свои поставки за счет дорожающих кредитов, которые потом отыгрываются на продажах», — отметил Попов.

По его мнению, продажи китайских автомобилей к концу года заметно упадут, а спросом будут пользоваться наиболее дешевые марки, что будет выгодно «АвтоВАЗу».

«Соответственно, поставки китайских автомобилей в Россию тоже сократятся, так как дилеры не станут затоваривать ими свой рынок. Но для Китая это не будет большой потерей», — считает эксперт.