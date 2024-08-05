Автоэксперт перечислил небезопасные подержанные запчасти для ремонта машин

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников предостерег от покупки подержанных тормозных дисков или колодок. Он отметил, что такие детали могут оказаться небезопасными, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, водителям не стоит приобретать ремни, цепи ГРМ, подшипники и сальники, которые уже были в использовании. Эксперт пояснил, что состояние данных запчастей тяжело определить

Вместе с тем при ремонте машины можно, не сомневаясь, покупать на разборках кузовные детали, в числе которых двери, капоты и крылья, фонари и блоки управления.

Представители техцентра TCM Motors в свою очередь предупредили, что лучше всего отказаться от идеи приобрести подержанные рычаги, тормозные суппорта, агрегаты трансмиссии и амортизаторы.

«Потому что неизвестно, как они доставляются и в каких температурных условиях хранились», — объяснили в компании.

Что касается гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, стартера и генератора, то эти детали разрешается ставить на свое усмотрение. Однако компенсация за снятие и установку бракованного агрегата в этом случае не предусмотрена, подчеркнули в TCM Motors.