Автоэксперт перечислил небезопасные подержанные запчасти для ремонта машин
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Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников предостерег от покупки подержанных тормозных дисков или колодок. Он отметил, что такие детали могут оказаться небезопасными, сообщает «Секрет фирмы».
По его словам, водителям не стоит приобретать ремни, цепи ГРМ, подшипники и сальники, которые уже были в использовании. Эксперт пояснил, что состояние данных запчастей тяжело определить
Вместе с тем при ремонте машины можно, не сомневаясь, покупать на разборках кузовные детали, в числе которых двери, капоты и крылья, фонари и блоки управления.
Представители техцентра TCM Motors в свою очередь предупредили, что лучше всего отказаться от идеи приобрести подержанные рычаги, тормозные суппорта, агрегаты трансмиссии и амортизаторы.
«Потому что неизвестно, как они доставляются и в каких температурных условиях хранились», — объяснили в компании.
Что касается гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, стартера и генератора, то эти детали разрешается ставить на свое усмотрение. Однако компенсация за снятие и установку бракованного агрегата в этом случае не предусмотрена, подчеркнули в TCM Motors.