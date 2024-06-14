Автоэксперт оценил обвинения финнов в адрес АвтоВАЗа за «копирование Renault»

Автоэксперт Холодов: Renault может подать в суд на АвтоВАЗ из-за «кражи» дизайна

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов считает, что если компания Renault решит, что АвтоВАЗ «украл» у нее дизайн своей новой разработки, то ей следует обращаться в суд, а не решать вопросы на страницах недружественных России изданий, сообщает RuNews24 .

Специалист назвал естественным процессом заимствование идей друг у друга во всем мире. Холодов также напомнил, что АвтоВАЗ ранее тесно сотрудничал с Renault.

В связи с этим автоэксперт не исключил, что представители обеих корпораций разрабатывали многие проекты вместе. По этой причине могут возникнуть некоторые пересечения в работе концернов, уверен Холодов.

«А если у компании Renault появятся какие-то претензии по поводу копирования, то эти вопросы решаются в суде, а не на страницах СМИ недружественных стран», — подытожил эксперт.

Ранее финские журналисты заявили, что российские конструкторы якобы позаимствовали чертежи для Lada Iskra у Renault. При этом пресса не упомянула, что волжский автогигант долгое время работал с французским концерном в рамках одной бизнес-структуры.