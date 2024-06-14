Автоэксперт объяснил, можно ли получить компенсацию за затопление машины

Эксперт: претендовать на компенсацию за затопление авто можно по полису каско

Получить возмещение за повреждение автомобиля от воздействия воды по полису ОСАГО нельзя, поскольку он страхует только ответственность водителя перед другими участниками движения и ущерб автомобилю страхователя не покрывает, заявил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

Претендовать же на компенсацию по полису каско можно, но это зависит от того, прописан ли риск затопления в страховке и зафиксирован ли сам факт попадания воды в автомобиль, отметил эксперт.

Поскольку суммы возмещения по каско очень большие, страховая компания будет в первую очередь пытаться доказать наличие умысла в действиях водителя, которые могли привести к затоплению автомобиля, подчеркнул специалист. По его словам, в таких случаях не обойтись без судебного разбирательства.

«У моего приятеля была подобная ситуация. Он решил восстановить свои навыки вождения и в первый же день езды врезался на машине в дерево. Страховая компания отказалась компенсировать ущерб по полису каско, решив, что он специально испортил автомобиль для получения денег. Пришлось долго судиться, но в итоге он получил возмещение. Так что в таких ситуациях лучше иметь железобетонные доказательства того, что умысла не было», — рассказал Попов.

Если затопление автомобиля произошло в результате происшествия техногенного характера, то эксперт рекомендует требовать компенсации от той компании, по чьей вине произошло данное ЧП.

«А можно обратиться в страховую компанию, если риск затопления застрахован, и она уже будет требовать возмещения с виновника затопления», — добавил собеседник.