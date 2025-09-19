Автоэксперт объяснил, как снизить риск повреждения автомобиля на плохой дороге

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при ОНФ Петр Шкуматов рассказал, как водителям минимизировать ущерб автомобилю при движении по разбитым дорогам с ямами, сообщает RT .

Эксперт поделился рекомендациями по безопасному вождению на дорогах с ямами. Он отметил, что на разбитых участках важно заранее снижать скорость, внимательно следить за дорогой и по возможности объезжать ямы.

Если избежать попадания в яму не удается, Шкуматов посоветовал перед самой кромкой отпустить тормоз, чтобы подвеска разжалась и получила ход.

«Руль следует держать прямо, в момент контакта не делать резких газов и торможений. Такой способ позволяет снизить ударную нагрузку, а шины и подвеска служат дольше», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что попытки «проскочить» ямы на высокой скорости только увеличивают риск повреждений.

«Ударная нагрузка растет как квадрат скорости, а яма — это обрыв профиля. Чем выше скорость, тем сильнее удар по шине, диску и рычагам», — отметил Шкуматов.

Он также рекомендовал держать дистанцию, чтобы видеть дорожное полотно, не совершать резких маневров в последний момент и помнить, что лужи могут скрывать глубокие ямы. В некоторых случаях безопаснее провести яму между колесами, но только если водитель уверен в своих навыках.

Шкуматов предупредил, что чаще всего при ударах страдают шины, диски, подвеска и опоры, а торможение непосредственно в яму ускоряет их износ. После сильного удара эксперт советовал обратить внимание на посторонние шумы, биение руля и при первой возможности проверить сход-развал автомобиля.