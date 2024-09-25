Автоэксперт о новом Lada e-Largus: это ведро с гайками не стоит 3 млн руб

Это ведро с гайками совсем не стоит тех 3 млн руб., что за него просят, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Моя дочь только что купила себе автомобиль как молодой педагог. Она работает учителем и получила от государства субсидию на покупку. Там, конечно, довольно ограниченный список машин, которые можно приобрести по этой программе. Среди них — электрический «Ларгус». Вот только не стоит это ведро с гайками тех 3 миллионов рублей, которые за него просят», – сказал Попов.

Он добавил, что сейчас электромобили годятся только для коротких поездок и в качестве второго автомобиля в семье. Видимо, раз модель включена в субсидии, значит она не очень популярна.

«Электромобили, конечно, хороши в пробках: не расходуют бензин, не греются, бесплатные парковки. Но что делать, когда батарея израсходует свои 500-700 циклов зарядки-разрядки? Ее же надо утилизировать! А это, по сути, химическая бомба, и новая батарея стоит больше миллиона», – отметил автоэксперт.

Попов обратил внимание также на заявление, что в автомобиле установлена батарея глубокой локализации.

«Но что это значит? Это наш товар или просто иностранный продукт с другой этикеткой? Это, как с французскими видеодетекторами, которые везут в Китай, переклеивают ярлыки, а потом выдают за «российские». У нас вроде есть производство литий-ионных батарей, но таких мощных, как для электромобилей, пока нет», – констатировал он.

Автоэксперт резюмировал, что, ко всему прочему, не считает, что это экологически чистая технология.

«Если учитывать углеродный след за весь цикл жизни электромобиля, включая производство и утилизацию батареи, он часто превышает показатели автомобилей на сжатом газе. А утилизация батарей — это вообще огромные энергозатраты», – заключил Попов.