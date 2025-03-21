Автоэксперт назвала идеальное время для смены зимней резины

Эксперт Милославская: смена шин раньше времени может привести к износу резины

Автоэксперт Юлия Милославская рассказала, что самое идеальное время для смены зимних шин на летние — с марта по май, когда среднесуточная температура стабильно выше +5/7 градусов.

Она отметила, что важно соблюдать температурные условия, так как в летних шинах используются определенные смеси, наиболее эффективные при тепле. Провести все в лето в зимней ошипованной резине небезопасная идея и незаконная. С 1 сентября 2023 года за использование зимних шин летом предусмотрен штраф в размере согласно части 1 статьи 12.5 КоАП: предупреждение или 500 руб.

Смена шин раньше начала устойчивого потепления может привести к большему износу резины. Сейчас гарантий на отсутствие заморозков нет, поэтому смена шин может сказаться на управляемости и безопасности.

«Обычно стоимость замены комплектов шин колеблется в пределах от 1,5 тысяч до 4 тысяч рублей», — заявила Милославская в эфире радио Sputnik.

В Москве и Санкт-Петербурге цены могут быть выше, особенно если включены дополнительные услуги, например, проверка состояния шин, хранение сезонной резины и т. д. Снижение цен на услугу может наблюдаться в переходный период между сезонами. Для этого лучше обращаться в специализированные сервисы или оформить акционную заявку.