Автоэксперт назвал ключевые проверки машины перед летней поездкой

Перед длительной поездкой на машине летом крайне важно убедиться в ее исправности — в жаркую погоду даже незначительные неполадки под нагрузкой могут привести к серьезным последствиям, рассказал независимый автоэксперт Вадим Пилюгин. Об этом сообщает «СтальМедиа».

«В первую очередь, конечно, стоит убедиться, что машина технически исправна. Обязательно нужно проверить уровень охлаждающей жидкости, потому что в жару двигатель перегревается быстрее, особенно если едете с нагрузкой — с пассажирами, с вещами. То же касается масла — и моторного, и, если возможно, в коробке», — сказал специалист.

Пилюгин отдельно отметил важность проверки шин: их износ и давление особенно критичны в теплое время года. На раскаленном асфальте покрышки могут вести себя непредсказуемо, особенно если они перекачаны или сильно изношены.

По словам Пилюгина, не стоит забывать и о климатической системе. Если в машине будут дети, кондиционер должен работать без сбоев. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности — перегрев в салоне вреден, особенно для малышей. Кроме того, нужно проверить базовые вещи: тормоза, освещение, запаску, домкрат, аптечку и огнетушитель. Все должно быть на месте и в исправном состоянии. Такая проверка не отнимает много времени, но зато поможет избежать лишних проблем в пути.