Автоэксперт научил россиян правильно водить машину в ливень без вреда для нее

Из-за того, что в летний период погода меняется стремительно и периодически водители вынуждены продолжать путь в сильный дождь, важно учитывать несколько моментов, чтобы перемещение в непогоду было безопасным. Директор бизнес-юнита ПЭК: TECH — направления по работе со складской техникой и маркетплейса автозапчастей Станислав Чекмарев в разговоре с РИАМО научил россиян правильно водить машину в дождь, а также объяснил, почему важна глубина протектора.

По словам Чекмарева, чтобы в непогоду не попасть в аварию, важно заранее подготовить автомобиль и знать, как вести себя за рулем в таких условиях. В первую очередь автомобилисту следует проверить шины — их протектор должен быть глубиной не менее 7–8 мм, иначе на мокрой дороге возникнет аквапланирование, когда между колесом и асфальтом образуется водяная прослойка, и машина на мгновение теряет сцепление с дорогой, становясь практически неуправляемой. Давление тоже играет большую роль: перекачанные или спущенные шины теряют сцепление с асфальтом.

Эксперт рекомендует россиянам перед поездкой в дождь первым делом проверять дворники. Если при работе щеток на стекле остаются разводы, полосы или мутные пятна — это явный признак износа резины. Такое бывает, когда накладки трескаются от мороза, стираются о лед или портятся от дорожных реагентов.

Другой сигнал — дворники начинают «пропускать» участки стекла, оставляя грязные разводы из-за того, что щетка потеряла форму или плохо прилегает. Если при включении слышен скрип, стук или вибрация — значит, резина повреждена или есть проблемы с механизмом дворников. В таком случае лучше не ждать ухудшении стеклоочистителя.

«Если дождь застал вас в пути, сразу снизьте скорость минимум на 20–30% и увеличьте дистанцию до других машин. Включите ближний свет, но не дальний — он отражается от капель и может ослепить вас. Противотуманные фары также помогут не всегда, а только в сильный ливень», — пояснил Чекмарев.

Как улучшить обзор во время сильного дождя

При въезде в зону ливня следует сразу же включить дворники на максимальную скорость, это поможет избежать резкой потери видимости. Чтобы в дождь окна в салоне машины остались не запотевшими, нужно отключить рециркуляцию воздуха и включить обдув лобового стекла. При наличии кондиционера его также следует задействовать.

«Если кондиционера нет, приоткройте окно на пару сантиметров — это выровняет влажность внутри и снаружи. А чтобы стекла меньше потели заранее, протрите их изнутри специальным средством или хотя бы мыльным раствором: нанесите и отполируйте сухой тряпкой. В экстренной ситуации выручат салфетки из микрофибры — держите их под рукой. Если стекла все равно запотевают, проверьте салонный фильтр — возможно, он забит и мешает качественной вентиляции. Забитый фильтр усиливает конденсацию влаги, особенно в дождь», — добавил специалист.

Если автомобилист использовал в том числе жидкое покрытие «антидождь» для обработки стекол, но они все равно запотевают и видимость ухудшается, эксперт рекомендовал полностью остановиться и переждать непогоду. Лучше потратить дополнительное время, чем попасть в аварию из-за нулевой видимости.

Что важно проверить после поездки в сильный ливень и грозу

После поездки в сильный ливень или грозу необходимо тщательно осмотреть автомобиль, чтобы вовремя выявить возможные повреждения. Осмотр следует начать с крыши, капота и багажника. Особое внимание уделите лобовому стеклу: даже небольшие сколы от града могут со временем превратиться в трещины.

«Обязательно проверьте осветительные приборы— при попадании воды внутрь они могут выйти из строя. Не забудьте про дренажные отверстия под капотом и в дверях: засоренные листьями и грязью, они становятся причиной застоя воды, образованию коррозии, иногда приводит к короткому замыканию электропроводки. Если в салоне ощущается сырость, осмотрите дверные уплотнители — из-за этого со временем они могут потерять герметичность», — добавил специалист.

После дождя автомобилистам следует проверять и днище транспорта. Особенно, если во время движения пришлось проехать по глубокой лужи. Это поможет вовремя убрать мусор, который, как правило, ускоряет процесс возникновения ржавчины. Такой подход и осмотр позволит сохранить автомобиль в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.