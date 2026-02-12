Автоэксперт Матвеев: таксисты продолжат использовать иномарки до 2033 года

Автоэксперт Дмитрий Матвеев рассказал, что таксисты смогут использовать иномарки еще семь лет благодаря квоте, утвержденной правительством, поскольку российские автомобили пока не выдерживают интенсивной эксплуатации, сообщает «ФедералПресс» .

Правительство разрешило частным водителям такси использовать автомобили, не соответствующие нормам локализации, до 1 января 2033 года. Ежегодно будет выделяться квота не менее 25% таких машин от общего числа в региональном реестре, если авто находится в собственности водителя не менее полугода.

Дмитрий Матвеев отметил, что эта мера поддержит самозанятых водителей, для которых покупка нового автомобиля стала бы серьезной финансовой нагрузкой. Однако эксперт предупредил, что таксомоторные компании могут столкнуться с дефицитом транспорта и снижением конкуренции, что приведет к росту цен на поездки.

Матвеев пояснил, что отечественные автомобили пока не обладают достаточной надежностью для работы в такси и прокате. Он подчеркнул, что эксплуатация в такси требует высокой износостойкости и минимальных затрат на обслуживание, а массовая замена машин может вызвать задержки поставок и дефицит на рынке.

Эксперт считает, что переход на российские автомобили должен происходить поэтапно с поддержкой государства в виде субсидий.

