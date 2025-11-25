Автоэксперт Кадаков призвал полицию разбираться с клонированием номеров

Главный редактор журнала «За rulem» Максим Кадаков заявил, что ответственность за расследование случаев клонирования автомобильных номеров лежит на полиции, а автовладельцам необходимо самостоятельно оспаривать ошибочные штрафы, сообщает RT .

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За rulem», рассказал, что универсального способа защититься от клонирования автомобильных номеров не существует. По его словам, выявлять такие случаи должна полиция, поскольку самостоятельно автовладелец не может отследить перемещения злоумышленников.

«Полиция должна этим заниматься. Понять, где будет ездить этот человек, не имея каких-то данных по камерам, зачастую невозможно. Поэтому сам человек, естественно, предпринять здесь ничего не может», — пояснил Кадаков.

Эксперт отметил, что если автовладелец получил штраф из-за клонирования номера, ему необходимо подать заявление в полицию и оспаривать каждый штраф отдельно. Однако даже обращение в полицию не освобождает от обязанности оплачивать штрафы до их отмены.

Кадаков также подчеркнул, что часть ответственности за ошибочно выписанные штрафы лежит на инспекторах центра автоматической фиксации административных правонарушений. Он пояснил, что инспектор должен убедиться, что нарушение зафиксировано именно этим автомобилем, особенно если речь идет о разных марках машин с одинаковыми номерами.

