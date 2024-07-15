Автоэксперт дал советы по предотвращению повторного ДТП

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин рассказал, что делать, чтобы избежать повторного ДТП — ситуации, когда в остановившиеся машины врезаются другие авто.

Любая авария приводит к суете и задержкам: участники общаются с правоохранительными органами и между собой, фотографируют, заполняют документы. В этот момент уже третий водитель может врезаться в машины или людей, отметил эксперт.

Чтобы себя обезопасить, участники ДТП должны как можно быстрее выйти из автомобилей и поставить знак аварийной остановки на максимум 10-15 м. Если авария произошла ночью или зимой в темное время суток, необходимо срочно найти светоотражающие жилеты.

Далее эксперт рекомендовал отойти как можно дальше от автомобиля в безопасное место, не пытаясь забрать вещи, и открыть капот или багажник.

«Быстренько схватили из бардачка жилеты, детей в охапку, собаку под мышку — и на обочину или за отбойник. Еще иногда бывают полосы безопасности посередине трассы. Железу уже не поможешь, а себя обезопасить вы обязаны», — сказал Ракитин в эфире радио Sputnik.