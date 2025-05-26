Автоэксперт Балабас: локализация такси не приведет к подорожанию услуг

Автоэксперт Евгений Балабас заявил, что закон о локализации такси не приведет к росту цен или массовому устареванию автопарков. По его словам, замена автомобилей каждые несколько лет — обычная практика в отрасли, а новые правила коснутся лишь тех машин, которые будут впервые зарегистрированы в такси после 1 марта 2026 года, сообщает Общественная Служба Новостей .

Согласно закону, с этой даты в реестр такси смогут попадать только машины, собранные в России с достаточной долей локализации. Речь идет о моделях, в которых установлены отечественные детали и проведены ключевые операции на территории РФ. Эти меры не затронут автомобили, уже работающие в такси.

По мнению эксперта, новых потрясений на рынке не будет. В регионах такси и так ездит в основном на «Грантах» и «Вестах», а бизнес-класс — это ниша для мегаполисов. Автоэксперт назвал возвращение к простым и доступным автомобилям логичным.

Балабас заявил, что производимые в РФ машины подходят для такси: моторы «ВАЗ» выхаживают ресурс, кузова давно не ржавеют. А оптовые закупки и лизинг позволят таксопаркам обновляться без лишних затрат.

«Гораздо важнее, чтобы поездка стоила доступно, чем салон был с кожей и подсветкой», — подытожил он.