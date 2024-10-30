Автоэксперт Баканов: при гололеде водителю важно правильно держать руль

«В октябре–ноябре начинается период, когда осень сменяется зимой, среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов, что почти всегда означает ночные заморозки. На этой неделе это уже ощущается — в Подмосковье, например, температура местами достигает -3 градусов, из-за чего на дорогах появляется гололедица. Отрицательные значения становятся все более частыми, что требует срочной адаптации стиля вождения. Поэтому важно держать руль двумя руками и следить за правильной посадкой за рулем», — сказал Баканов.

В первую очередь, это важно, если вы ездите на летней резине: ночью, особенно в открытых местах, на эстакадах, в низинах или на влажных участках в лесу, могут появляться гололедные участки. Если вы попадете на такой участок в повороте или при экстренном торможении, машина может повести себя непредсказуемо, увеличится тормозной путь, возможны смещение или занос, пояснил автоэксперт.

«Правильная посадка — это не мелочь: автогонщики сидят с прямой спиной, чтобы мозг получал точную информацию об ускорениях, а позвоночник защищался от травм. Полусогнутые руки позволяют развивать максимальные усилия на руле, поэтому руль всегда держим в положении 2 и 10 часов или 3 и 9, как учили в автошколе. Особенно важно избегать резких движений рулем зимой, так как сцепление на мокрой или скользкой дороге намного ниже. А также стараться двигаться плавно, избегая резких нажатий на газ и тормоз», — посоветовал Баканов.