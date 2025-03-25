Автоэксперт Баканов назвал китайские бренды, которые скоро могут уйти из РФ

Новость о возвращении некоторых популярных автомобильных брендов на российский рынок в первую очередь бьет по малоизвестным китайским компаниям. В их числе MG, VGV, SWM, которые продаются маленькими тиражами и только наращивают объемы, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Вопрос: удастся ли им вырасти до тех же высот, до которых выросли, например, марки из средней группы, где находится BAIC, Kaiyi, отчасти FAW, Jetta, Hongqi… Но Hongqi в привилегированном положении, они все-таки как производитель премиум-автомобилей чувствуют себя более-менее нормально», — сказал Баканов.

Он добавил, что остальные марки набирают какой-то объем, но не сказать, что он большой. Сейчас основная идея заключается в том, что рынок лихорадит, а продажи конкретно сейчас падают. Естественно, первыми под удар попадают непопулярные марки и бренды, которые раньше, может быть, пользовались невысоким спросом, а сейчас он просто застопорился.

«Единственный способ как-то простимулировать спрос — это скидки, которые дают дилеры и так далее. Но работать себе в убыток долго они тоже не могут, тут есть какой-то предел по себестоимости, по окупаемости и так далее. Они не могут работать в убыток — ну, сами понимаете, это не дело, это не бизнес, это вообще ничто. Поэтому большой вопрос, что будет дальше с ключевой ставкой. Видимо, пока ничего хорошего ждать не следует. Поэтому даже опустившийся курс доллара не может играть какой-то ключевой роли. Плюс у людей тоже, видимо, кончаются деньги, раз стопорятся продажи», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что сейчас на фоне опустившегося курса как раз возник интерес к ввозимым машинам из Кореи.

«Сейчас выгребают европейские модели, японские. Опустившийся курс просто сыграл на руку тем, кто ввозит неофициально», — пояснил эксперт.