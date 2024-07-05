Автоэксперт Баканов напомнил о правилах безопасности в штормовую погоду

В штормовую погоду не стоит оставлять автомобиль вблизи деревьев и рекламных конструкций. От града лучшая защита — подземный паркинг, рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Если, согласно прогнозу погоды, ожидается град, молния или еще какие-то серьезные неблагоприятные условия, то, естественно, в этом случае надо искать какое-то укрытие для автомобиля. Подземный паркинг — одно из лучших решений», — сказал Баканов.

Он добавил, что также можно поискать крытую стоянку, но точно не стоит ставить машину вблизи деревьев, особенно если видно, что они могут в любой момент рухнуть.

«Не стоит ставить авто рядом с ненадежными рекламными конструкциями или заборами, от которых отходят профлисты, которые может выдрать. Нужно просто соблюдать элементарные правила безопасности. Повторюсь, что на закрытой парковке автомобиль явно будет в большей сохранности», — отметил автоэксперт.