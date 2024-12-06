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Автодорогу в округе Подмосковья ждет реконструкция в 2026 г

Запланировано выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Будет реконструировано 450 м автомобильной дороги в деревне Сабурово.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.