Автодорогу в округе Подмосковья ждет реконструкция в 2026 г
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Запланировано выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Будет реконструировано 450 м автомобильной дороги в деревне Сабурово.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2026 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.