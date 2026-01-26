«Автодор» заявил, что не поднимал цен на проезд по федеральным трассам РФ

В Сети распространилась информация, что в России повысились цены на проезд по платным федеральным трассам. Однако на самом деле это не так, в «Автодоре» сообщили, что в 2026 году индексации тарифов еще не было.

«В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о повышении тарифов сообщаем: в этом году госкомпания „Автодор“ еще не индексировала тарифы на проезд по платным федеральным трассам», — говорится в сообщении.

Ранее «Автодор» сообщал, что действующие цены на проезд по платным дорогам, находящимся в ведении компании, в большинстве случаев ниже установленных предельных значений на 30–50%.

Также в компании подчеркивали, что рассмотрение вопроса об индексации тарифов обусловлено необходимостью поддержания высокого уровня эксплуатации дорожной инфраструктуры, при этом приоритетным является учет интересов пользователей.

