Автодилеры назвали наиболее популярные базы авто с пробегом

По результатам исследования агентства «АВТОСТАТ», проведенного в I квартале 2025 года, Автотека (проект Авито Авто) стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по полноте предоставляемой информации. В исследовании приняли участие сотрудники дилерских центров и площадок, работающих с автомобилями с пробегом на территории всей России, передает пресс-служба Авито.

По данным опроса, 83,8% специалистов в индустрии считают, что Автотека является сервисом с наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте находится сайт ГИБДД с показателем 24,8%.

В ходе исследования выяснилось, что 88,6% респондентов используют различные инструменты для проверки истории автомобилей в своих бизнес-процессах. Большинство из них (96,2%) для решения этой задачи применяют онлайн-базы.

Аудитория продемонстрировала высокий уровень осведомленности об Автотеке: 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в своей работе. На втором месте по обоим показателям находится сайт ГИБДД: 85,7% аудитории знают о нем, а 83,8% — пользуются. На третьем месте — сайт ФССП (76,2% и 73,3% соответственно).

«Результаты исследования Автостат подтверждают, что Автотека является самым узнаваемым сервисом, которым активно пользуются профессионалы автобизнеса: ежедневно специалисты заказывают больше десятка тысяч отчётов. Такими результатами мы обязаны тому, что постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Наша цель — сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей. В рамках этого направления Автотека недавно представила обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять взвешенное решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения. Это существенно упрощает процесс принятия решения при покупке автомобиля с пробегом», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.