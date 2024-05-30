Допавтобусы введут на нескольких направлениях МЖД в Подмосковье

В конце мая — июне будет скорректирован график движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях. ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Белорусском направлении: 31 мая От станции Кубинка отправлением в 23:05 с остановками: 23:40 — Станция Тучково, 0:05 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 0:27 — Платформа Партизанская, 0:34 — Автобусная остановка Шаликово-2, 0:41 — Автостанция Можайск. От МЦД Одинцово отправлением в 23:15 с остановками: 23:55 — Станция Голицыно, 00:35 — Станция Кубинка, 1:00 — Станция Тучково, 1:22 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 1:29 — Платформа Партизанская, 1:36 — Шаликово-2, 1:54 — Автостанция Можайск, 2:16 — Станция Бородино. 1 июня От автостанции Можайск отправлением в 20:30, 9:40 с остановками: 20:48, 9:58 — Автобусная остановка Шаликово-2, 20:57, 10:07 — Платформа Партизанская, 21:04, 10:14 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 21:29, 10:39 — Станция Тучково, 21:54, 11:04 — Станция Кубинка, 13:14, 12:24 — Станция Одинцово. От МЦД Одинцово отправлением в 6:55 с остановками: 7:35 — Станция Голицыно, 8:15 — Станция Кубинка, 8:40 — Станция Тучково, 9:02 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 9:09 — Платформа Партизанская, 9:16 — Шаликово-2, 9:24 — Автостанция Можайск. От МЦД Одинцово отправлением в 9:20 с остановками: 10:00 — Станция Голицыно, 10:40 — Станция Кубинка, 11:05 — Станция Тучково, 11:27 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 11:34 — Платформа Партизанская, 11:41 — Шаликово-2, 11:59 — Автостанция Можайск, 12:21 — Станция Бородино. От станции Бородино отправлением в 20:50 с остановками: 21:12 — Автостанция Можайск, 21:19 — Автобусная остановка Шаликово-2, 21:26 — Платформа Партизанская, 21:35 — Станция Дорохово, 22:00 — Станция Тучково, 22:25 — Станция Кубинка, 23:45 — МЦД Одинцово. От станции Звенигород отправлением в 9:00, 13:50 с остановками: 9:05, 13:55 — Скоротово, 9:10, 14:00 — Лесхоз, 9:15, 14:05 — Летний Отдых, 9:25, 14:15 — Станция Голицыно. От автостанции Голицыно отправлением в 19:00 с остановками: 20:05 — Станция Кубинка, 20:30 — Станция Тучково, 20:52 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 20:59 — Платформа Партизанская, 21:06 — Шаликово-2, 21:24 — Автостанция Можайск, 21:46 — Станция Бородино. 2 июня От автостанции Можайск отправлением в 20:30, 9:40 с остановками: 20:48, 9:58 — Автобусная остановка Шаликово-2, 20:57, 10:07 — Платформа Партизанская, 21:04, 10:14 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 21:29, 10:39 — Станция Тучково, 21:54, 11:04 — Станция Кубинка, 13:14, 12:24 — Станция Одинцово. От МЦД Одинцово отправлением в 6:55 с остановками: 7:35 — Станция Голицыно, 8:15 — Станция Кубинка, 8:40 — Станция Тучково, 9:02 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 9:09 — Платформа Партизанская, 9:16 — Шаликово-2, 9:24 — Автостанция Можайск. От МЦД Одинцово отправлением в 9:20 с остановками: 10:00 — Станция Голицыно, 10:40 — Станция Кубинка, 11:05 — Станция Тучково, 11:27 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 11:34 — Платформа Партизанская, 11:41 — Шаликово-2, 11:59 — Автостанция Можайск, 12:21 — Станция Бородино. От станции Бородино отправлением в 20:50 с остановками: 21:12 — Автостанция Можайск, 21:19 — Автобусная остановка Шаликово-2, 21:26 — Платформа Партизанская, 21:35 — Станция Дорохово, 22:00 — Станция Тучково, 22:25 — Станция Кубинка, 23:45 — МЦД Одинцово. От станции Звенигород отправлением в 9:00, 13:50 с остановками: 9:05, 13:55 — Скоротово, 9:10, 14:00 — Лесхоз, 9:15, 14:05 — Летний Отдых, 9:25, 14:15 — Станция Голицыно.

От автостанции Голицыно отправлением в 19:00 с остановками: 20:05 — Станция Кубинка, 20:30 — Станция Тучково, 20:52 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 20:59 — Платформа Партизанская, 21:06 — Шаликово-2, 21:24 — Автостанция Можайск, 21:46 — Станция Бородино. От станции Кубинка отправлением в 0:10 с остановками: 0:45 — Станция Тучково, 1:10 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе), 1:32 — Платформа Партизанская, 1:39 — Автобусная остановка Шаликово-2, 1:46 — Автостанция Можайск, 2:04 — Станция Бородино. На Савеловском направлении: 3—7, 10—11, 13—14, 17—21, 24–28 июня От станции Дмитров отправлением в 8:40, 10:20, 14:20 с остановками: 9:20, 11:00, 15:00 — Станция Вербилки, 9:35, 11:15, 15:15 — Платформа Запрудня, 9:45, 11:25, 15:25 — Темпы, 9:53, 11:33, 15:33 — Мельдино-1, 9:58, 11:38, 15:38 — 2-й участок, 10:03, 11:43, 15:43 — Карманово, 10:10, 11:50, 15:50 — Станция Большая Волга, 10:20, 12:00, и 16:00 — Станция Дубна. От станции Дубна отправлением в 10:20, 11:10 с остановками: 10:30, 11:20 — Станция Большая Волга, 10:37, 11:27 — Карманово, 10:42, 11:32 — 2-й участок, 10:47, 11:37 — Мельдино-1, 10:55, 11:45 — Темпы, 11:05, 11:55 — Платформа Запрудня, 11:20, 12:10 — Станция Вербилки, 12:00, 12:50 — Автовокзал Дмитров. От станции Большая Волга (г. Дубна) отправлением в 14:20 с остановками: 14:37 — Карманово, 14:42 — 2-й участок, 14:47 — Мельдино-1, 14:55 — Темпы, 15:05 — Платформа Запрудня, 15:20 — Станция Вербилки, 16:00 — Автовокзал Дмитров. От станции Дубна отправлением в 15:05, 16:30 с остановками: 15:15, 16:40 — Станция Большая Волга, 15:22, 16:47 — Карманово, 15:27, 16:52 — 2-й участок, 15:32, 16:57 — Мельдино-1, 15:40, 17:05 — Темпы, 15:50, 17:15 — Платформа Запрудня, 16:05, 17:30 — Станция Вербилки. От станции Дмитров отправлением в 10:15 с остановками: 10:55 — Станция Вербилки, 11:00 — Ново-Никольское, 11:05 — Вотря (сельское поселение Гуслевское), 11:10 — Станция Власово, 11:15 — Растовцы, 11:25 — Талдом, 11:45 — Титово-1, 11:55 — Савелово (г. Кимры). От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:40 с остановками: 11:50 — Титово-1, 12:10 — Станция Талдом, 12:20 — Растовцы, 12:25 — Станция Власово, 12:30 — Вотря (сельское поселение Гуслевское), 12:35 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1), 12:40 — Станция Вербилки, 13:20 — Автовокзал Дмитров. По субботам и воскресеньям июня От станции Дубна отправлением в 4:30 с остановками: 4:40 — Станция Большая Волга; 4:47 — Карманово; 4:52 — 2-й участок; 4:57 — Мельдино-1; 5:05 — Темпы; 5:15 — Платформа Запрудня; 5:30 — Станция Вербилки. От станции Большая Волга (г. Дубна) отправлением в 21:00 с остановками: 21:07 — Карманово, 21:12 — 2-й участок, 21:17 — Мельдино-1, 21:25 — Темпы, 21:35 — Платформа Запрудня, 21:50 — Станция Вербилки, 22:30 — Автовокзал Дмитров. От станции Дмитров отправлением в 14:30, 18:20 с остановками: 15:10, 19:00 — Станция Вербилки; 15:25, 19:15 — Платформа Запрудня; 15:35, 19:25 — Темпы; 15:43, 19:33 — Мельдино-1; 15:48, 19:38 — 2-й участок; 15:53, 19:43 — Карманово; 16:00, 19:50 — Станция Большая Волга; 16:10, 20:00 — Станция Дубна. 31 мая — 2 июня, 7—9, 14—16, 21—23, 28–30 июня От станции Дубна отправлением в 19:30 с остановками: 19:40 — Станция Большая Волга; 19:47 — Карманово; 19:52 — 2-й участок; 19:57 — Мельдино-1; 20:05 — Темпы; 20:15 — Платформа Запрудня; 20:30 — Станция Вербилки.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.