Автобусы в Щелкове на Крещение будут работать по спецграфику

В целях обеспечения максимального удобства для жителей округа Щелково в рамках проведения христианского праздника «Крещение Господне», с 18 на 19 января время работы некоторых маршрутов общественного транспорта будет продлено до 3:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Изменения в графике работы коснутся следующих маршрутов:

Маршрут № 27 «Фряново — Хлепетово»;

Маршрут № 23 «Н. Слобода — ст. Щелково»;

Маршрут № 36 «мкр. Заречный — Оболдино».

Также по продленному графику будут работать следующие маршруты:

Маршрут № 13 «ул. Полевая — ул. Нахимова» (г.о. Фрязино);

Маршрут № 371 «Свердловский — Москва (м. Щелковская)» (г.о. Лосино-Петровский);

Маршрут № 32 «ст. Монино — санаторий Монино» (г.о. Лосино-Петровский).

В этом году на территории округа будет организовано 7 купелей в округе Щелково:

Парк культуры и отдыха;

Фряново, село Рязанцы (купель);

Душоново, Храм Тихвинской иконы Божьей матери, река Пружонка в 30 м от дороги слева на въезде в село;

Гребнево, возле Храма Гребневской иконы Божией Матери;

Гребнево, территория Усадьбы;

Монино, купель на территории Храма Г. Победоносца;

Чкаловский, ул. Гагарина, 15 — на территории Храма страстотерпца царя Николая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.