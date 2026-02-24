сегодня в 18:36

Автобусы в Набережных Челнах исчезают с онлайн-карт из-за проблем с интернетом

Жители Набережных Челнов пожаловались на исчезновение автобусов № 10 с онлайн-карт утром 24 февраля в районе пединститута. В МУП «Горкоммунхоз» заявили, что сбои связаны с ограничениями мобильного интернета, сообщает «Челны Live» .

Жители Набережных Челнов в соцсетях сообщили о сбоях в системе онлайн-мониторинга общественного транспорта. По их словам, автобусы маршрута № 10 регулярно пропадают с карты, что затрудняет планирование поездок.

Одна из горожанок отметила, что после отмены маршрута № 26 нагрузка на «десятку» выросла, однако отслеживать движение стало невозможно.

«При отслеживании по картам автобус просто пропадает. Это их снимают с маршрута из-за поломок или они просто не отображаются?» — написала жительница.

Особенно остро проблема проявилась утром 24 февраля в районе пединститута. По словам горожанки, автобус № 10 исчез из приложения, тогда как транспорт других маршрутов отображался корректно.

В МУП «Горкоммунхоз» пояснили, что неточности могут возникать из-за ограничений, вводимых операторами мобильного интернета.

Жители усомнились в этой версии и обратили внимание, что сбои носят избирательный характер и касаются не всех автобусов.

