Автобусы Мострансавто в Подмосковье включат новогодние поздравления детей в январе

В автобусах Мострансавто по всему Подмосковью в новогодние каникулы будут звучать аудиопоздравления от детей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников в салонах автобусов Мострансавто пассажиры услышат поздравления и пожелания, записанные юными жителями Подмосковья. Проект направлен на создание праздничной атмосферы в общественном транспорте региона.

Дети из Подмосковья могут принять участие в акции, отправив аудиозапись с поздравлением до 10 декабря на электронную почту pressamta@mtamo.ru. Длительность записи должна составлять 10–15 секунд, максимум — 20 секунд. Запись рекомендуется делать в тихом месте, чтобы голос был четким и разборчивым. Формат файла — MP3 или WAV. В письме необходимо указать имя, возраст, населенный пункт и приложить аудиофайл. От одного участника принимается одна запись.

Мострансавто обслуживает более 1 400 маршрутов в Подмосковье, ежедневно на линию выходит свыше 5 000 автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.