Автобусы «Мострансавто» перевозят участников хоккейного турнира в Подмосковье

С 4 по 11 августа 2024 года в Подмосковье проходит VI детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». Автобусы «Мострансавто» перевозят участников и гостей одного из главных спортивных мероприятий региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы из различных филиалов предприятия транспортируют юных спортсменов и сопровождающих их лиц от железнодорожных автовокзалов, аэропортов Шереметьево и Домодедово и доставляют до мест проживания и проведения турнира. В этом году соревнования проходят на Ледовой арене им. Владимира Петрова в Красногорске и в Ледовом дворце «Арена Мытищи». За обладание главной наградой соревнований борются 16 команд из 10 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина пройдут на «Арене Мытищи» 10 августа.

В соответствии с государственными стандартами детских перевозок транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий технический осмотр и предрейсовый контроль. Кроме того, с водителями проведен дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

Компания «Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.