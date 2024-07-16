Автобусы «Мострансавто» перевезут участников подмосковной выставки «Агрополигон»

«Мострансавто» организует доставку участников выставки «Агрополигон-2024», которая состоится 18–19 июля на опытной станции ВНИИ агрохимии в городском округе Домодедово, сообщает пресс-слуба Минтранса Подмосковья.

Автобусы будут курсировать от ж/д станции «Барыбино» к месту проведения мероприятия и обратно в течение двух дней с периодичностью один раз в час. Для участников мероприятия проезд будет бесплатным. Задействованные в перевозках водители прошли обязательный инструктаж по соблюдению ПДД и правил обслуживания пассажиров.

Научно-практическая конференция «Агрополигон-2024» проводится четвертый год подряд. В этом году форум посвящен передовым технологиям и уникальным научным достижениям в сфере земледелия.

«Мострансавто» обслуживает почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4,7 тысяч автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.