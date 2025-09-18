Автобусы «Мострансавто» перевезут участников акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Автобусы «Мострансавто» перевезут участников акции по восстановлению лесного массива «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая проводится в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Высадка саженцев стартует 20 сентября в 11:00 в городском округе Пушкинский на территории Учебно-опытного участкового лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Транспортные средства будут курсировать от станции «Зеленоградская» Ярославского направления Московской железной дороги в г. о. Пушкинский и от МГТУ им. Н. Э. Баумана в Мытищах к месту проведения мероприятия и обратно. Это позволит участникам акции легко добраться до центральной площадки общественным транспортом. Автобусы предприятия будут перевозить пассажиров бесплатно.

Автобусы, задействованные в обслуживании фестиваля, оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда. Перед выходом в рейс весь подвижной состав пройдет тщательный технический контроль. Для перевозок привлекаются только опытные водители. С задействованными в обслуживании мероприятия водителями проведут обязательный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.