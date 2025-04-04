Автобусы «Мострансавто» перевезут пассажиров, следующих до ярмарок

В апреле в Московской области организуют 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе, на которых жители и гости региона смогут приобрести фермерские товары от производителей Подмосковья и других областей. До мест торговли они смогут доехать, воспользовавшись автобусами «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На специализированных площадках жители региона смогут приобрести постную продукцию, товары для сада и огорода, натуральные продукты, пасхальные украшения, текстиль и многое другое.

Благодаря тщательно спланированной маршрутной сети общественного транспорта пассажиры могут быстро и удобно добраться до различных ярмарок. Так, например, до торговой точки в Зарайске, расположенной на пл. Революции, пассажиры могут доехать на маршрутах № 1, 24, 31, 35, 38 и т. д. (остановочный пункт «АВ Зарайск»). До ярмарки в Люберцах, расположенной на ул. Волковская на площадке у магазина «Кристалл», можно доехать на автобусах маршрутов № 2, 4, 5, 20, 21, 22, 25 и т. д. (остановочный пункт «МЦД Люберцы»).

Актуальное расписание движения автобусов доступно на сайте «Мострансавто» в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание», его можно получить в чат-боте в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения можно уточнить у виртуального помощника на Единой линии связи по номеру 8 (800) 700 — 31 — 13.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

Со списком можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.