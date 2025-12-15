Автобусы «Мострансавто» перевезли участников соревнований «Русская матрешка»

С 11 по 15 декабря автобусы «Мострансавто» перевозили участников и гостей XVI Международных соревнований по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет «Русская матрешка». Мероприятие состоялось во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в муниципальном округе Чехов. Транспортные средства компании встречали юных спортсменов и их сопровождающих в аэропортах и на вокзалах Москвы и Подмосковья, перевозили к местам проведения соревнований и временного проживания, а после завершения соревнований доставляли обратно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для перевозок были задействованы автобусы большого класса, прошедшие обязательное техническое обслуживание и проверку. Все водители этих рейсов прошли специальный инструктаж по безопасности перевозки детей. Кроме того, были дополнительно разъяснены ключевые аспекты соблюдения Правил дорожного движения и повышенные стандарты культуры обслуживания пассажиров.

В турнире приняли участие юные спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Зрители увидели выступления сильнейших спортсменов в самой младшей возрастной категории.

«Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.