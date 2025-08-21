Автобусы «Мострансавто» бесплатно перевезут гостей фестиваля «Джазовые сезоны»

Компания «Мострансавто» перевезет гостей XI Международного фестиваля «Джазовые сезоны». Автобусы в формате шаттлов будут курсировать между станцией метро «Строгино» и входом на фестивальную площадку в усадьбе «Архангельское» 23 и 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Безопасность перевозок остается абсолютным приоритетом для «Мострансавто». Каждое транспортное средство, предназначенное для работы на фестивале, перед выходом на линию в обязательном порядке пройдет комплексную предрейсовую проверку технического состояния. Особое внимание будет уделено системам, непосредственно влияющим на безопасность движения и комфорт пассажиров. Кроме того, с водительским составом проведут дополнительные инструктажи, акцентированные на строгом соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, а также на повышении культуры обслуживания и вежливом общении с пассажирами.

Фестиваль «Джазовые сезоны», входящий в десятку лучших джазовых опен-эйров России, в этом году впервые состоится в усадьбе «Архангельское». Как отметил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман, мероприятие откроет новую страницу своей истории в уникальном историческом месте с неповторимой атмосферой. Помимо ценителей джаза, фестиваль традиционно объединяет любителей живописи, спорта и всех, кто хочет провести выходные дни в атмосфере высокого искусства и прекрасного отдыха в кругу близких.

«Мострансавто» является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья и активно участвует в социально-значимых проектах региона, обеспечивая транспортную доступность крупных культурных, спортивных и общественных мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.