Автобусы маршрута № 328к будут курсировать до станции МЦД Раменское

С 18 мая в Шатуре изменится схема движения маршрута № 328К «Санаторий «Озеро Белое» — м. Котельники», передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь автобусы будут следовать до станции МЦД Раменское.

Первый рейс будет отправляться от остановочного пункта «Озеро Белое» в 13:40, а последний от МЦД Раменское — в 19:20.

В двух минутах ходьбы от станции расположен автовокзал «Раменское», которым можно воспользоваться для комфортного ожидания автобуса или электропоезда.

Доехать до ближайшей станции метро Выхино пассажиры смогут на поездах МЦД-3, что позволит им сэкономить на оплате проезда в Москву до 59 рублей за счет бесплатной пересадки на метро при оплате проезда картой «Тройка». Добавим, что с данного диаметра можно сделать пересадки на станции метро Лермонтовский проспект Таганского-Краснопресненской линии и м. Косино Некрасовской, МЦД-4, МЦК и БКЛ.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителя Подмосковья. Проезд можно оплатить банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.