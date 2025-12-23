Автобусы и вокзалы Подмосковья украсили к Новому году

В Подмосковье автобусы, автостанции и железнодорожные вокзалы оформили к Новому году и Рождеству. Пассажиры могут увидеть праздничные украшения и услышать аудиопоздравления, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области перевозчики общественного транспорта украсили автобусы к новогодним праздникам. На маршрутах в Люберцах, Пушкинском и других округах появились автобусы с мишурой, елочными шарами и гирляндами. В салонах звучат аудиопоздравления от детей из Подмосковья и Деда Мороза из Великого Устюга.

Празднично оформленные автобусы курсируют на городских, пригородных и междугородных маршрутах, в том числе на направлениях Октябрьский – Москва (м. Выхино) и ст. Пушкино – Москва (м. Медведково). На автостанциях и автовокзалах Мострансавто установили елки, гирлянды и тематические плакаты.

Железнодорожные вокзалы и станции также украсили к празднику. Елки появились в залах ожидания крупных вокзалов МЖД, а станцию Опалиха в Красногорске оформили новогодней иллюминацией. На Ленинградском направлении кассовые окна украсили гирляндами.

В этом году на маршруты Подмосковья выйдут около 100 брендированных автобусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Внешние борта украшены символикой проекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.