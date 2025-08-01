Автобусные остановки отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Павильоны отремонтировали на 4 городских улицах: проспекте Ленина и Красногвардейском бульваре в Подольске, улице Комсомольской в Щелкове и на Вишняковском шоссе в Балашихе.

Также остановки привели в нормативное состояние в малых населенных пунктах: на улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа, улице Вокзальной в селе Алпатьево м. о. Луховицы, улице 8 Марта в деревне Клишино и улице Школьной в поселке городского типа Быково Раменского округа и на дороге в деревне Андреевские Выселки округа Шатура.

Работы по поддержанию элементов инфраструктуры специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно.

Особое внимание уделяют объектам, влияющим на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.