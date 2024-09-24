Автобусные остановки отремонтировали на 6 дорогах Подмосковья

После обследования были выявлены поломанные остановки, которые были оперативно восстановлены для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.

Остановочные павильоны отремонтировали на ул. Заречной в Лобне, ул. Пушкина в Луховицах, ул. Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. А в Подольске остановки привели в нормативное состояние на двух улицах — Кирова и 43-й Армии.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре: остановочным пунктам и павильонам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.