Автобусная остановка появилась возле школы № 98 в Кратово Раменского округа

Новая остановка для общественного транспорта появилась возле школы № 98 в Кратово Раменского округа по просьбе родителей. С этого момента путь к школе стал безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Родители Раменского городского округа обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой о благоустройстве автобусной остановки, находящейся рядом со школой, для того чтобы школьники могли безопасно и комфортно ждать транспорт. Многие люди добирались до учебного заведения на общественном транспорте, но остановки не было.

Депутат Алексей Емельянов, являющийся членом партии «Единая Россия», принял участие в обсуждении проблемы с комиссией по безопасности дорожного движения.

По настоянию родителей было принято положительное решение, в результате которого была установлена автобусная остановка, а также был благоустроен тротуар от пешеходного перехода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.