«Авито Услуги»: почти треть грузоперевозчиков тратят на топливо до 30% дохода

Почти треть грузоперевозчиков из бизнес-сегмента, которые зарегистрированы на «Авито Услугах», тратят на топливо до 30% своего дохода, следует из данных исследования компании.

Результаты исследования

Более половины сообщили, что численность их команды составляет не более пяти человек. Эти данные подтверждают, что в бизнес-сегменте преобладают микропредприятия, для которых характерна высокая чувствительность к колебаниям цен на топливо и росту операционных расходов.

63% оплачивают топливо из личных средств водителей, почти в половине случаев такие расходы не компенсируются. Треть участников опроса призналась, что не ведет учет топливных затрат. Остальные используют для этого бумажные записи или неструктурированные заметки в телефоне.

Цифровые инструменты для управления топливом пока не получили широкого распространения. Только 22% респондентов используют специализированные карты, приложения или онлайн-сервисы, 39% из тех, что не используют, знакомы с такими продуктами и проявляют к ним интерес — в первую очередь из-за удобства и потенциальной экономии.

Программа для поддержки бизнеса

На этом фоне онлайн-платформа «Авито Услуги» и сервис «Benzuber для бизнеса» объявили о запуске совместной программы поддержки бизнеса в сфере транспортных услуг. Участники акции — индивидуальные предприниматели и юридические лица, размещающие объявления на платформе, — получают бонусы на топливо и продвижение своих услуг.

«Мы видим, что предприниматели в сфере транспорта все чаще задумываются о том, как сократить издержки и упростить повседневную работу. Для нас важно помогать им в этом — давать доступ к понятным цифровым инструментам, которые действительно работают: помогают экономить бюджет и время, делают бизнес заметнее в онлайне. Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из наших приоритетных направлений, и партнерство с сервисом „Benzuber для бизнеса“ — это шаг в сторону практичных и доступных решений, которые отвечают реальным задачам таких компаний», — сказала руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

Также основатель BENZUBER, директор по инновациям ППР Артем Скворцов поделился подробностями о сотрудничестве.

«В рамках сотрудничества с „Авито Услугами“ мы стремимся предложить предпринимателям в сфере перевозок не просто бонусы, а практичные инструменты для повышения прозрачности и управляемости топливных расходов. Мы понимаем специфику транспортного бизнеса и ценим возможность поддержать тех, кто ежедневно сталкивается с высокими операционными затратами. Для нас важно, чтобы технологии работали на пользователя — просто, надежно и с ощутимой пользой», — резюмировал он.